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新文化訊（記者 趙春剛） 23日晚，總第五期、2017年第二期「電視問政」直播活動如約與市民見面，主題是「水源地保護」。長春市領導王君正、錢萬成、劉長龍、綦遠方等來到活動現場，見證「電視問政」播出一周年，為「電視問政」站在新起點、開啟新征程加油鼓勁。

「電視問政」作為「搶抓機遇、創新發展」解放思想大討論的生動實踐，已經成功舉辦4期。本期活動首先通過播放短片、現場訪談、專家點評等形式，盤點一年來的整改成果：圍繞市容環境整治，拆違總面積3.7萬平方米；完成伊通河主河道28個吐口截污工作；排查食品安全隱患問題2959個；清退不符合條件低保對象23960人……一組組數據充分彰顯了「電視問政」問出機關好作風、問出幹部執行力、問出發展好環境的積極作用。

本期「電視問政」的主題是水源地保護。朝陽區、雙陽區、九台區、凈月高新區、市水利局、市環保局、石頭口門水庫管理局、新立城水庫管理局相關負責同志到活動現場接受問政。

石頭口門水庫、新立城水庫是長春兩大主要水源地，其水質直接關係著市民的飲水安全。活動現場，人大代表、政協委員、群眾代錶針對問政短片呈現的水源地周邊建養殖場、垃圾遍地、農藥化肥濫用等問題接連發問：監管部門究竟起到了什麼作用？整改后如何保證問題不會反覆？市民能不能放心地飲水？被問政人員一一回應，承諾儘快整改問題、進一步做好相關工作。

活動結束后，省委常委、長春市委書記王君正走到台前，與到場嘉賓評論員、人大代表、政協委員、群眾代表以及「電視問政」欄目組工作人員一一握手，親切交流。

「電視問政就要像你們這樣鍥而不捨！大家都來關心城市的發展建設，城市就會更加美好。」王君正鼓勵「電視問政」欄目組再接再厲，真正把「電視問政」辦得越來越好，辦成長效品牌。