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？？ 新文化訊（實習記者 陸璇） 24日，你在朋友圈裡看到這樣的信息了嗎？「吉大二院五號樓四樓有一位25歲的年輕媽媽，術后急需O型RH陰性血，1600毫升，血庫沒有，生命垂危！誰認識這種血型的朋友請獻出一份愛心吧，患者太年輕，有血就有希望……」輾轉幾人，記者與這位年輕媽媽的家屬取得了聯繫。

這位年輕的媽媽叫林楠，今年只有26歲，孩子剛2歲多。半月前，林楠誤以為自己得了痔瘡，沒有及時就醫，23日晚她終於堅持不住了，還休了克，來到吉大二院檢查得知是壞死性筋膜炎，需要做手術。可在得知林楠的血型后，全家人都絕望了。「她是O型RH陰性血，只有她的父親和弟弟與她的血型一致，但兩人都在外地，不能馬上趕回來，就算回來，也要等到層層檢查才可以使用。」林楠的母親陳女士告訴記者。

昨天下午2點，記者來到吉大二院結直腸及肛門外科，在ICU病房裡看到了林楠，她一直處於昏迷狀態。「今天已經將長春地區和吉林市地區能找到的血都找了，只有700CC，按目前她的情況來看，至少還需要2000CC。」吉大二院結直腸及肛門外科醫生王旻向記者介紹了林楠的情況。目前林楠的肝功能也已衰竭，「她如果想要恢復正常水平，還需要2周左右，必須每天供應400～600CC的血量，總體來說病情很嚴重，但是也有往好發展的趨勢。」王醫生說。

「我家都是種地的農民，家裡沒有錢，從昨晚上到現在已花了7萬元醫藥費，現在還只是剛開始，不知道後面咋辦。」林楠的家屬對記者說，林楠與愛人郭帥目前處於創業階段，經濟條件比較艱苦，家中還有2歲多的孩子，雙方父母生活也很困難。「更困難的是，現在連血都找不到，真的不知咋辦了。」林楠的家屬無奈地說。

昨日下午，記者撥通了長春市中心血站供血科的電話，工作人員非常遺憾地告訴記者已沒有存血，如果省外有，可以儘快聯繫，但時間也會較長。

每天400CC血量供應，才可以挽救林楠的生命。林楠的親人們還在為她積極尋找血源，希望有O型RH陰性血的好心人，能救救這個年輕的媽媽，也挽救一下這個三口之家。

如果您或您的身邊有O型RH陰性血，請與林楠的家人聯繫：郭帥1731931518，陳艷春18943650136，或請致電本報熱線0431-96618。