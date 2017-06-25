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新文化訊 昨天下午，中國（長春）海外人才創新創業項目大賽頒獎暨簽約儀式在長春舉行。中央政治局委員、國家副主席李源潮出席，全國政協副主席、中國科協主席、科技部部長萬鋼，中國科協黨組書記、常務副主席、書記處第一書記尚勇，中國科協黨組成員、書記處書記王春法，省委書記巴音朝魯，省長劉國中，省政協主席黃燕明，省委副書記高廣濱為獲獎選手頒獎。

此次大賽由中國科學技術協會、吉林省人民政府聯合主辦，中共吉林省委組織部、吉林省經濟技術合作局、吉林省科學技術協會、長春新區管理委員會、中國海歸創業聯盟聯合承辦。大賽遵循「服務創新、開放務實、守法共贏」的原則，以「原創、引領、開放」為理念，為海外高新技術項目和創新創業團隊搭建融資、創業服務平台，推動科技成果轉化，促成創新創業項目落地。

大賽歷時5個月，共有來自亞太、歐洲、東亞、美東、美西五大賽區25個國家的374個雙創項目進行角逐，涉及健康與文化產業、電子信息、裝備製造和新能源等領域。最終，60個創業項目脫穎而出，參加在長春進行的總決賽。經過選手項目答辯、專家組評審等競賽環節，分別評出皮膚再生水凝膠、基於微分幾何的AR/VR系統、智能電網新一代高可靠性低壓電器的製造與研發等3個項目一等獎；復方新一類抗癌藥研發、創造微瓦特電子醫療晶元、智能汽車雷達量產等6個項目二等獎，雲端蛋白組診斷儀、能量收集專用處理器與解決方案、納米泡功能水製備與無公害紡織印染工藝創新等9個項目三等獎及優秀獎38名。

為吸引更多海外人才創新創業，此次長春新區專門設立了5000萬大賽創業基金。對於本次大賽落位項目，長春新區將提供80至200萬元不等的扶持資金，對獲得大賽三等獎以上並落位長春新區的人才，符合條件的，直接列為「吉林省高層次創新創業人才引進計劃」人選，享受相關政策。

活動當天，省經合局與丘成桐院士團隊簽訂戰略合作協議；長春新區管委會分別與高解析度3D多光譜乳腺鉬靶成像檢查儀、智能電網新一代高可靠性低壓電器的製造與研發、皮膚再生水凝膠等5個項目簽約；長春新區管委會與中國海歸創業聯盟、吉林國色天蓮文化產業有限公司與中國科協特聘海智專家高繼明簽訂合作協議。

中國科協黨組成員、書記處書記束為，中國科協黨組成員宋軍，省及長春市領導張安順、別勝學、劉長龍及中國科協、國家科技部、中國僑聯等相關人員參加活動。