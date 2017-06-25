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？？ 新文化訊（記者 趙春剛） 昨天，新文化記者從長春站了解到，為滿足旅客出行需求，7月1日～8月28日隔日長春-南通間加開k4986次旅客列車，長春:15:28開，終到南通第二日22:25分，運行時間30小時53分。途經:公主嶺、四平、開原、鐵嶺、瀋陽北、大虎山、溝幫子、錦州、葫蘆島、綏中、山海關、唐山、天津、滄州、德州、濟南、泰山、磁窯、兗州、鄒城、滕州、棗莊西、徐州、宿州、蚌埠、滁州北、揚州、泰州、南通。長春-南通票價：硬座251元；硬卧上鋪426元、中鋪441元、下鋪456元；軟卧上鋪673元、下鋪703元。