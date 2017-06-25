今天我省還有雨北京新浪網 (2017-06-25 01:10)
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昨天下午，一場急雨過後，涼爽了不少。今天我省部分地區還有雨，出門還得帶上雨具。
昨天夜間到今天白天，全省多雲，長春、四平地區東部、遼源、吉林、通化、白山、延邊、長白山保護區有陣雨或雷陣雨。今天夜間到明天白天，通化、白山、長白山保護區多雲，有陣雨或雷陣雨，其他地區多雲轉晴。26日夜間到27日白天，全省晴有時多雲。
今天白天我省氣溫最高的城市是白城市，為32℃，其他大部分城市為26℃～29℃，長春市今天白天最高氣溫為29℃。 新文化記者 李易書
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