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李源潮萬鋼出席並講話

新文化訊 昨天，第十九屆中國科協年會在長春開幕。中共中央政治局委員、國家副主席李源潮出席開幕式並講話。他指出，要按照習近平總書記要求，加快推進科協系統改革，更好組織動員科技工作者為建設世界科技強國建功立業，以優異成績迎接黨的十九大召開。

全國政協副主席、中國科協主席、科技部部長萬鋼出席開幕式並致辭，省委書記巴音朝魯代表省委、省政府致歡迎辭，中國科協黨組書記尚勇主持開幕式，省長劉國中、省政協主席黃燕明出席。

中央和國務院有關部委領導，中央軍委和兄弟省市有關領導，包括中國科學院院士、中國工程院院士在內的國內著名專家學者，來自科研、生產、教學第一線的科技工作者，包括最高數學獎菲爾茲獎獲獎者丘成桐等在內的國際知名科學家、海外專家學者，以及有關方面負責人，新聞界朋友和國際友人共2500餘人出席開幕式。

李源潮指出，要加強黨對科協組織的領導，強化思想政治引領，引導科技工作者更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍。要動員科技工作者勇攀世界科技前沿，服務經濟轉型升級，推動科技與產業有機融合。要大力宣傳黃大年先進事迹，組織科技工作者學習弘揚他的愛國情懷、敬業精神、高尚情操，堅定建設世界科技強國的創新自信。要有序推進承接政府轉移職能改革，為科技工作者搭建更廣闊的創新創業平台。推動網上科協建設，對科技工作者的聯繫、服務、引導、動員都利用網路做起來。建立直接聯繫服務科技工作者制度，托舉青年人才，培育科學道德，幫助他們成長成才。希望廣大科技工作者支持改革、參與改革、推進改革，共同打造有活力、有吸引力的科協組織。

萬鋼在致辭中深刻分析了當前科技創新發展面臨的新形勢。他指出，我國科技創新進入新階段，只有把科技創新作為核心動力，擺在東北發展全局的核心位置，東北振興才有希望。希望全國廣大科技工作者珍惜時代機遇，強化使命擔當，全方位對接吉林創新驅動發展的戰略需求，推動開創東北全面振興新局面，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開，不斷為進軍世界科技強國、實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

巴音朝魯代表省委、省政府對年會召開表示祝賀。他說，創新是引領發展的第一動力。本屆年會邀請四千多位國內外各領域科技專家、學者開展座談交流、學術研討、合作簽約、成果對接等活動，特別是圍繞加快轉型升級、推進東北老工業基地振興和科技重大問題發表真知灼見，提供科技諮詢，必將對我省科技事業繁榮發展，對吉林新一輪全面振興產生巨大推動作用。當前，吉林省正處在優勢加速釋放、動能加速轉換、活力持續增強的重要戰略機遇期。我們將深入貫徹落實習近平總書記在全國科技創新大會上的重要講話精神，堅定不移地大力實施創新驅動發展戰略，加快推進科技創新強省建設，堅持「加減乘除」一起做，「有中生新、無中生有」一起抓，推動產業由低端向中高端升級。

開幕式上，李源潮頒發了追授給黃大年同志「傑出科學家」的榮譽稱號證書；萬鋼、劉國中為「創新驅動助力示範試點省」揭牌。隨後，大會頒發了中國科協求是傑出青年實用工程獎和成果轉化獎。

開幕式結束后舉行了大會特邀報告會，報告會由中國科協副主席、中國科學院院士李靜海主持。潘雲鶴、黃璐琦、賀克斌、李玉4位中國工程院院士分別圍繞中國人工智慧2.0、中醫藥創新之路、我國中長期細顆粒物污染防治和中國食用菌產業發展四個方面作了報告。

中國科協黨組副書記徐延豪，中國科協黨組成員王春法、吳海鷹、束為、項昌樂、宋軍；省領導高廣濱、張安順、車秀蘭、金育輝、別勝學出席開幕式或參加有關活動。

本屆年會由中國科協和吉林省人民政府共同主辦，以「創新驅動·全面振興」為主題，由「會、展、賽、服」四個板塊組成。年會學術交流活動共設12個分會場，參與學會共計57家。其中生命科學學會聯合體、軍民融合學會聯合體、清潔能源學會聯合體、信息科技學會聯合體、智能製造學會聯合體等5家聯合體首次在年會上集體亮相。