中華職棒／土投大對決 富邦挑戰2度3連勝NOWnews今日新聞 (2017-06-25 00:05)
今天富邦悍將持續在花蓮球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，雙方都派出本土投手先發，富邦為林政賢，獅隊則由江辰晏掛帥主投。
林政賢本季對上獅隊只出賽過1場，他當時投3.1局，被敲出5支安打，失2分都是自責分，他面對獅隊被打擊率為.333，今天能否壓低被安打的機率是關鍵，目前2連勝的富邦，要挑戰本季第2度3連勝。
而江辰晏本季面對富邦先發2場，上1場在4月21日，當時他投4.1局，被敲出8支安打，失7分其中5分為自責分，他本季面對富邦防禦率是偏高的7.56，且對富邦右打被打擊率同樣偏高為.378，今天如何壓制對方打線是重要的課題，且他2次面對富邦先發都投不滿5局，今天必須想辦法拉長投球局數。
昨天統一面對富邦只擊出2支安打，今天打線能否復甦是關鍵，且獅隊已經連續3場比賽發生失誤，也都對球隊造成傷害，獅隊必須想辦法維持守備的穩定度。
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