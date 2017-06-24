▲草東沒有派對奪下金曲三獎。（圖／攝影中心提供，2017.06.24）

第28屆金曲獎今（24）日在小巨蛋舉行，「最佳樂團獎」獎落草東沒有派對，截至目前為止，草東沒有派對已經奪下3項大獎，暫居最大贏家。當頒獎人宣布「最佳樂團獎」得主後，五月天也展現風度，以擁抱他們當作鼓勵，引爆全場尖叫。

對於拿下3個獎項，打敗前輩五月天，團員謙虛地說：「五月天的成就是長久累積，我們不可能因為得獎就說『打敗』他們。」被問到歌曲什麼時候能在KTV點播？團員放話表示籌備中，屆時將會「盛大」推出。至於有沒有信心拿下「年度專輯獎」？團員表示：「不敢想」，但正在服兵役的幾位團員也透露，軍中長官有暗示得獎能放「榮譽假」。