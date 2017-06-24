金曲28 五月天登台演出中央社 (2017-06-24 23:10)
第28屆流行音樂金曲獎頒獎典禮24日在台北小巨蛋登場，樂團五月天登台帶來「頑固」等多首歌曲演出，嗨翻全場。圖為主唱阿信。中央社記者吳家昇攝 106年6月24日
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