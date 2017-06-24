（中央社記者江佩凌台北24日電）第28屆金曲獎最佳樂團由草東沒有派對奪獎，他們表示，謝謝一路走來的夥伴朋友們，心情上覺得很不可思議，尚在服兵役的貝斯手世暄還說，希望能因得獎而有榮譽假。



第28屆金曲獎今晚在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳樂團獎頒給草東沒有派對，他們在台下先和前輩五月天一一互相擁抱，並和蕭敬騰、盧凱彤等人握手後走上台領獎。



團員們表示，再度聽到名字時腦袋一片空白，今天已拿下三座獎項的他們說，當初沒有想太多，覺得入圍就很不可思議。貝斯手世暄還說，希望得獎後能有榮譽假，之後想和很久以前玩音樂的朋友見面。



今晚再度贏過五月天奪最佳樂團，成員表示，他們人很好，但不認為打敗五月天，並說，以他們的成就，「五月天的地位是無法被取代的」。



經紀人則表示，今晚沒有特別舉辦慶功宴，只會和親友吃飯。1060624