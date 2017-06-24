草東拿下最佳樂團 貝斯手盼有榮譽假中央社 (2017-06-24 22:56)
（中央社記者江佩凌台北24日電）第28屆金曲獎最佳樂團由草東沒有派對奪獎，他們表示，謝謝一路走來的夥伴朋友們，心情上覺得很不可思議，尚在服兵役的貝斯手世暄還說，希望能因得獎而有榮譽假。
第28屆金曲獎今晚在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳樂團獎頒給草東沒有派對，他們在台下先和前輩五月天一一互相擁抱，並和蕭敬騰、盧凱彤等人握手後走上台領獎。
團員們表示，再度聽到名字時腦袋一片空白，今天已拿下三座獎項的他們說，當初沒有想太多，覺得入圍就很不可思議。貝斯手世暄還說，希望得獎後能有榮譽假，之後想和很久以前玩音樂的朋友見面。
今晚再度贏過五月天奪最佳樂團，成員表示，他們人很好，但不認為打敗五月天，並說，以他們的成就，「五月天的地位是無法被取代的」。
經紀人則表示，今晚沒有特別舉辦慶功宴，只會和親友吃飯。1060624
關鍵字：
上一則：金曲28 張雨生獲獎母親代為領獎
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
羽球網柱．鋁合金羽球．3m 羽球．羽球用品．yonex 羽球拍．polo 羽球．victor 羽球拍．STARDOM 羽球．可攜式 羽球網架．小禮堂 羽球．NEWANGLE 羽球．Disney 羽球．MILD 羽球．MIZUNO 羽球．羽球網架．羽球 背包．alex 羽球．monster 羽球．lotto 羽球．ROCKET 羽球．櫻花 羽球拍．SUPER 羽球拍．victor 羽球．kawasaki 羽球．Angle 羽球．維尼 羽球．羽球拍．SASAKI 羽球．JOEREX 羽球．李寧 羽球拍
蔡依林露半球曬日光浴 性感文青樣征服網友【NOWnews今日新聞】
玩命關頭女星鬧出走 馮迪索送親親急安撫【NOWnews今日新聞】
周慧敏甜曬18歲嫩照 凍齡美貌驚呆網友【NOWnews今日新聞】
謝承均慘遭4面試者放鳥 感嘆：現在小朋友很隨興【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》