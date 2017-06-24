（中央社記者鄭景雯台北24日電）第28屆金曲獎特別貢獻獎頒給逝世20年的張雨生，陶晶瑩擔任引言人時數度哽咽，坐在台下的張雨生媽媽張惠美也忍不住拭淚，「阿妹」張惠妹獻唱張雨生歌曲，最後也不禁落淚。



第28屆金曲獎特別貢獻獎頒給今年逝世20年的歌手張雨生。典禮邀請陶晶瑩擔任引言人，一開口說到「第一次見到他，是跟現在一樣的夏天，算一算已經30年了」，話才說完，陶晶瑩就哽咽。



陶晶瑩與張雨生兩人自大學時期就熟識，當年由張雨生的牽引入行，以歌手身分出道，後來轉戰主持界也非常成功，兩人交情關係深厚不言而喻。



陶晶瑩在台上介紹張雨生的生平，雖然短暫卻精彩。兩人相遇是歌唱比賽，張雨生清亮嗓音技壓全場，後來憑「我的未來不是夢」成名，當年因為「天天想你」專輯狂賣35萬張，成了票房巨星，而張雨生當兵時在義工隊，至少唱了700多次「我的未來不是夢」，國防部還出動直昇機送張雨生到台灣區運動會閉幕演唱。



陶晶瑩也唸了一段張雨生寫的話，「唯有作品會留下來，那些靈光閃動的驚喜，會帶給後人希望」，陶晶瑩也感謝政大外交系的學長，找了過去張雨生錄的原音，在典禮現場播放，藉由聲音緬懷在天上的張雨生。



陶晶瑩說，張雨生的吉他和電子琴都是自學，「卻在他學成時，因為一場車禍就離開，短短十年音樂歷程，他就像一場美麗的煙火，在最燦爛的時候永別星空。」



張雨生的徒弟張惠妹在陶晶瑩引言後，也接連演唱張雨生的歌曲「天天想你」、「以為你都知道」、「後知後覺」、「不顧一切」、「我期待」，雖然重新編曲成輕快曲風，但阿妹唱到最後一首「我期待」時，能聽出她淚水滿溢，歌聲中帶點哽咽，唱完她釋放所有思念情緒，忍住的淚水瞬間爆發，場面溫馨。1060624