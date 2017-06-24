金曲28 最佳專輯裝幀設計人獎得主中央社 (2017-06-24 22:50)
第28屆金曲獎頒獎典禮24日在台北小巨蛋舉行，最佳專輯裝幀設計人獎由陳星翰、何旭庭、講口萬、余品翰、小狐、毛怪、李夏等人以「Welcome To The Next Level」獲得。中央社記者張新偉攝 106年6月24日
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