金曲28 秦四風奪3獎中央社 (2017-06-24 22:50)
第28屆金曲獎頒獎典禮24日在台北小巨蛋舉行，音樂人秦四風（圖）以「SEDAR」先後拿下演奏類最佳作曲人獎、演奏類最佳專輯獎與最佳演奏錄音專輯獎。中央社記者張新偉攝 106年6月24日
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