（中央社台北24日電）中國大陸雙人音樂組合「Mr. Miss」奪下本屆金曲獎最佳演唱組合獎。成員杜凱、劉戀原是北京大學的高材生，兩人更秉持「研究精神」為了寫一首歌去研究3、4年的史料。



綜合陸媒報導，Mr.Miss是在2009年成立的。在一次北大歌曲比賽的複賽中，當時還是北大研究生杜凱是評審，大一新生劉戀是參賽者。其他評審都給了因緊張發揮失常的劉戀很低的分數，只有杜凱給了高分。



比賽之後，杜凱跟劉戀說，想和她一起做音樂。當時劉戀還以為杜凱另有企圖，沒想到真的是想跟她做音樂。



Mr.Miss發歌的速度並不快。從2009年成立到現在，發行歌曲數不多。兩人將研究精神投入寫歌過程。



杜凱說，「做音樂都是寫論文的底子」。為了寫一首歌，兩人研究3、4年的史料、翻錄百老匯音樂劇DVD、蒐購老唱片，梳理百老匯音樂、歌舞劇音樂、爵士樂以及各種美國傳統民歌、藍調、鄉村音樂的脈絡。



他表示，整理出脈絡後，便開始模仿、記譜、抓和弦、歌曲結構、歌詞風格，「第一張專輯就是模仿為主。」



劉戀曾在接受媒體記者採訪時表示，「民謠之所以那麼紅，很多是因為歌詞切中了大家的情緒：愛情的迷茫，生活意義的追尋…但杜凱就沒有混沌悲傷的情緒，像我，比較中二的這一類人，還在掙扎，但是杜凱已經上岸了。」



她說，「悲劇要比喜劇永久，藝術來自於矛盾，這樣的東西很深刻，這對我來說是真誠的。但是對於他（杜凱）來說就是矯情，大家都在用流行歌來尋找自己生活很戲劇化、很悲傷的感覺。」



對於自己的音樂，劉戀說「我覺得我們就是販賣悲傷的百貨商場邊的一個解憂小賣部（小雜貨店）。」1060624