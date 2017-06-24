▲第28屆金曲獎最佳年度歌曲獎得獎者《大風吹》草東沒有派對。（圖／NOWnews攝影中心，2017.6.24）

第28屆流行音樂金曲獎頒獎典禮24日晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，由藝人黃子佼擔綱主持人，全場眾星雲集、星光璀璨。令觀眾矚目的「最佳樂團獎」由草東沒有派對獲獎，「東方快車」姚可傑、「糯米糰」馬念先、「四分衛」阿山擔任頒獎嘉賓，草東沒有派對以《醜奴兒》榮獲本屆「最佳樂團獎」。

第28屆流行音樂金曲獎頒獎典禮於24日在台北小巨蛋隆重舉辦，台視今天下午5點起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube-台視頻道、中華電信MOD、中華影視、Hami演唱會、飛碟聯播網、中國大陸騰訊、新加坡StarHub、馬來西亞Astro、美國 EchoStar等，24日都將與台視同步live播出頒獎典禮。另外，台視、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播均可收看這場台灣流行音樂盛會。