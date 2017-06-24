天津權健客場挑戰遼寧瀋陽開新的比賽，對於張鷺和楊善平來說都有著特殊意義，兩位前遼足隊長今天都回家了，遼足賽前海報也是向兩任隊長致敬。今天張鷺首發登場，用自己出色的表現，化解了老東家多次攻勢，楊善平儘管未進入比賽名單，但賽后他還是重新穿上了遼足球衣，向遼足球迷致謝。

2016賽季時任遼足隊長的張鷺轉會加盟中甲天津權健，並最終幫助權健完成沖超，上賽季權健和遼足在足協杯遭遇，不過受困迴避條款，張鷺並未登場，本賽季張鷺和楊善平都不受迴避條款限制，本場比賽張鷺的出色發揮也是權健客場獲勝的關鍵。開場僅僅2分鐘，張鷺就撲出了詹姆斯的一次勁射，下半場比賽他同樣再次化解了老詹的一腳勁射，讓這位昔日隊友今天徹底沒了脾氣，賽后遼足主帥馬林指導也盛讚昔日愛將：「倆字，真棒。三個字，太棒了。」

楊善平本賽季初從遼足轉會加盟權健，不過這位遼足上一任隊長，今天並沒有進入比賽名單，事實上近期卡納瓦羅啟用亞外權敬源后，楊善平的主力位置已經沒有了，他上一次聯賽中首發還是5月13日，權健客場1-2輸給貴州智誠。不過楊善平還是跟隨球隊來到了客場，賽前和遼足舊友一番熱聊，賽后他也穿上了遼足球衣，向遼足球迷致謝，這一幕也讓頗為動容。(瑪塔)