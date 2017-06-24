6月24日，2017年中國乒乓球公開賽在成都進入到女單半決賽的較量。率先打響的這組中國德比戰中，丁寧以4-2戰勝隊友陳夢。儘管發著燒，但丁隊長不願意多談這個話題。

來到混合採訪區，陳夢先是對比賽進行了總結：「打得還是可以吧，主要有兩局自己領先的時候，在場上輸了一兩個球以後的控制不夠好，可能那會打得有一些著急。」此外，她對有一點很是懊悔：「暫停稍微晚了一點。」

儘管無緣決賽，明天陳夢還將與朱雨玲向女雙金牌發起衝擊。對此，她如是憧憬道：「明天還是全力以赴吧。」

相較於下午的1/4決賽，丁寧坦言晚上自己進入狀態比較快。雖然一度以9-11丟掉首局，但她並沒有失去信心：「不論最後的勝負，在場上還是多堅持一分是一分吧。」

同時，對新的比賽用球的適應也給她帶來一定挑戰。「確實吧，這也是我第一在對外比賽中打這種球。賽前也是抱著希望通過比賽，更多地感受新球在比賽當中的變化。有一些（失誤）也很正常，也不光是球的問題，正常來講隊內比賽球的質量比較高，也會讓我造成一些無謂失誤。」丁寧解釋道。

在採訪中，有相熟記者好奇她的燒退了嗎，只見她搖了搖頭。後來又被第三撥的文字媒體問到了身體的近況。丁寧坦言不想多提：「近期經常出現這樣的情況，在這種狀態下去比賽，確實體力精力的消耗比較大，但上了場就不想過多的糾結於這個問題。不管是贏是輸，其實我不太想說這件事，可能贏了輸了大家都會有一些言論，對我來說在場上比賽希望一分一分地去打。」

她更願意感謝現場球迷對自己的支持：「球迷跟我加了很大的油，全場一直在幫我很大聲地喊。今天在場上我的局面不是很上風，一直在落後吧，聽到他們加油會希望自己在場上能多堅持一分鐘，希望能再發揮得好一點，大家給了我很大的動力。」

至於對決賽的期待，不論是對陣劉詩雯還是17歲小將孫穎莎，丁寧都希望是平常心面對：「明天打到最後了，還是全力以赴吧，跟隊友打在對抗上會非常強。」

（何霞 發自成都）