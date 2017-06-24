進球gif-億利鋒煞頭槌造殺機 李源一補射得手北京新浪網 (2017-06-24 20:12)
日期:6月24日，中超第14輪，天津億利主場迎戰廣州富力，比賽第25分鐘，白岳峰右路起球，中路的伊德耶高高躍起頭槌攻門，富力門將程月磊奮力撲出，但是第二點插上的李源一補射得手，億利暫時1-0領先。
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