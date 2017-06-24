日期:6月24日，這個星期在旅行者錦標賽上，安尼班-拉西里（Anirban Lahiri）的內心覆蓋了整個情緒光譜。第一輪打出73桿之後，印度人今天打出63桿，不僅在TPC高地河流晉級，而且以低於標準桿4桿，處於一個不錯的位置上。

對於絕大多數球員而言，這樣一個情緒上的大起大落是很難調整的，可印度一哥不是普通人。

三個星期之前，拉西里在紀念高球賽上獲得並列第二名，這讓他的聯邦杯排名上升到了44位，也讓他的總統杯國際隊排名上升到15位。總統杯是他全年的目標。

你知道那之後他都做了什麼？他去到TPC高地河流90分鐘車程之外，馬薩諸塞州謝爾本福爾斯（Shelburne Falls）的一個觀禪中心（Vipassana Meditation Center），放平了心態。

「只是湊巧那個中心在那裡而已，」拉西里在抓到5隻小鳥，1頭老鷹，交出零柏忌的一輪之後說，「2004年開始，我在印度家中已經做了三次這樣的課程。13年以來，我一直在修鍊。這是非常接近我本心的東西。

「你去中心10天，關掉電話，沒有電視，也不允許閱讀。你只是參禪。你不能說話。因此九天半時間是完全的靜默。你一天要參禪10到12個小時。這不是在公園中散步。你實際上一直在做工作，在努力提升自己。」

拉西里現年29歲，經常聽到教練、妻子、父母，以及認識他的人對他講，他太苛責自己了。然而他覺得很難分辨。「我總是相信，除非我批評自己，否則我不能提高，」他說，「可是這條界線很細。」

拉西里表示這樣一個課程有助於他處理好職業選手在賽場上的一些難以繞開的問題，可是真正的福利在於球場之外。

「我覺得這對我是有益的，許多人去了那裡之後都從中獲益，」他說，「這不是我專為高爾夫所做的，可這就幫助到我一些事情。

「如果你的整個心理狀況是好的，肯定會轉化到所有事情上。無論是工作、運動、家庭、甚至是人際關係，無論什麼。我的意思是說，如果你是一個快樂的人，如果你有一顆寧靜的心，那將影響所有事情。」

聽到別的選手都在打美國公開賽，而安尼班-拉西里卻在參禪，肯定很有趣，特別是紀念高球賽亞軍差一點讓他參加上年度第二場大滿貫賽。對於這樣一個結果，肯定許多球員都很沮喪，可是印度人就覺得是一個機會。

「紀念高球賽之後，太太問我：如果你獲得美國公開賽資格你會怎麼做？我說：我不知道我會做什麼，因為我真的希望去參禪。我想到最後一切剛好成了，」拉西里說，「說我沒有參加上美國公開賽是剛好成了，肯定很有趣，可是那個時候我就是那麼想的。」

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（小風）