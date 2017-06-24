日期:6月24日，美國高爾夫協會（USGA）前總裁弗蘭克-桑迪-泰滕姆（Frank 「Sandy」 Tatum）因為製造美國公開賽艱難布局聞名，星期四去世，享年96歲。

「這位高爾夫偉大參與者的去世，令美國高爾夫協會的每一個人深感痛心，」USGA執行總監邁克-戴維斯（Mike Davis）在一份聲明中說，「桑迪-泰滕姆以無法估量的方式影響了美國高爾夫協會，更重要的是，他對這項運動數之不盡的重要貢獻。他作為高爾夫的偉大人物之一，永垂不朽。」

弗蘭克-桑迪-泰滕姆開創的美國公開賽艱難布局路線，製造了著名的「冀腳大屠殺」——1974年，赫爾-歐文（Hale Irwin）以高於標準桿7桿的成績贏得美國公開賽之後，時任錦標賽委員會主席的泰滕姆給出了一句經典的評論：「我們並不想羞辱世界上最好的球員，我們只是想識別出誰最優秀。」

泰滕姆同時也是一個技藝高超的球員，贏得過1942年NCAA錦標賽個人冠軍，並帶領斯坦福大學校隊奪取了1941年和1942年團體冠軍。

泰滕姆從小在洛杉磯鄉村俱樂部長大，是舊金山高爾夫俱樂部和柏樹岬俱樂部的會員。他領導了舊金山公眾球場哈代公園的改造，現在該球場更名為TPC哈代公園。與此同時，他也擔任過舊金山第一梯台活動主席。

16歲的時候，泰滕姆在1936年柏林奧運會上見證傑西-歐文斯（Jesse Owens）贏得跳遠冠軍。

他的太太芭芭拉二月份去世。

（小風）