USGA前掌門96歲去世 創美國公開賽艱難布局聞名北京新浪網 (2017-06-24 19:54)
弗蘭克-桑迪-泰滕姆在美國公開賽上
日期:6月24日，美國高爾夫協會（USGA）前總裁弗蘭克-桑迪-泰滕姆（Frank 「Sandy」 Tatum）因為製造美國公開賽艱難布局聞名，星期四去世，享年96歲。
「這位高爾夫偉大參與者的去世，令美國高爾夫協會的每一個人深感痛心，」USGA執行總監邁克-戴維斯（Mike Davis）在一份聲明中說，「桑迪-泰滕姆以無法估量的方式影響了美國高爾夫協會，更重要的是，他對這項運動數之不盡的重要貢獻。他作為高爾夫的偉大人物之一，永垂不朽。」
弗蘭克-桑迪-泰滕姆開創的美國公開賽艱難布局路線，製造了著名的「冀腳大屠殺」——1974年，赫爾-歐文（Hale Irwin）以高於標準桿7桿的成績贏得美國公開賽之後，時任錦標賽委員會主席的泰滕姆給出了一句經典的評論：「我們並不想羞辱世界上最好的球員，我們只是想識別出誰最優秀。」
泰滕姆同時也是一個技藝高超的球員，贏得過1942年NCAA錦標賽個人冠軍，並帶領斯坦福大學校隊奪取了1941年和1942年團體冠軍。
泰滕姆從小在洛杉磯鄉村俱樂部長大，是舊金山高爾夫俱樂部和柏樹岬俱樂部的會員。他領導了舊金山公眾球場哈代公園的改造，現在該球場更名為TPC哈代公園。與此同時，他也擔任過舊金山第一梯台活動主席。
16歲的時候，泰滕姆在1936年柏林奧運會上見證傑西-歐文斯（Jesse Owens）贏得跳遠冠軍。
他的太太芭芭拉二月份去世。
（小風）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
塑身衣 隱形．LL 塑身衣．強生 塑身衣．qtto 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．Fiber 塑身衣．連身三角塑身衣．Lamour 塑身衣．背心塑身衣．Leader 塑身衣．免罩塑身衣．bast 塑身衣．黛瑪 塑身衣．Solara 塑身衣．塑身衣 10．Bast 芭絲媞連身塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．GLANZ 塑身衣．產後塑身衣．加強 塑身衣．涼感塑身衣．Milano 塑身衣．mit 塑身衣．防駝塑身衣．男性 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．蕾絲塑身衣．ANLICO 塑身衣．女塑身衣
- 【范登伯格】德克斯特★六色絲光地毯-黑蜜(200x290cm)
- FILA GOLF男短袖半門襟T恤-黑1TER-2004-BK
- PORTER - 公路旅者HIGHWAY機能雙層斜背包 - 黑
- EPSON WF-2631 8合一Wifi雲端傳真複合機
- S-BACK姿美克 美姿支撐坐墊 舒適標準型(蜜桃粉)
- Nike 慢跑鞋 Wmns Free RN 女鞋
- ALLEGREZZA-真皮男鞋-復古紳士-真皮復古藝紋雕花尖頭綁帶皮
- LONGCHAMP LE PLIAGE短把手提旅行袋(L/米)
- ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 白金級絕世煉金花秘水精華75ml贈花秘
- Bernice-諾德7.3尺開放式組合衣櫃(雙吊+單桿+2尺單桿)
名宿再重申杜蘭特時代已開始 詹皇已毫無機會?【北京新浪網】
欽定!書豪首成球隊絕對老大 但籃網卻可能賣他【北京新浪網】
選秀日唯有他們沒泄密!這神人擊敗NBA第一名記【北京新浪網】
戴資穎：誰願意輸球? 但沒有輸何嘗知道什麼是贏【北京新浪網】
真要來?曝火箭很可能拿下保羅 為了他犧牲3將?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》