日期:6月24日15：30分，在2017賽季中超聯賽第14輪的一場比賽中，中超副班長延邊富德主場0-2負於上海綠地申花，遭遇4連敗和7輪不勝，保級形勢岌岌可危。本場比賽是尹比加蘭回國服兵役前代表延邊富德踢得的最後一場主場比賽，延邊球迷用簽名海報向這位延邊富德的核心致謝。雖然尹比加蘭沒有在這場「告別賽」中用進球或助攻幫助延邊富德拿到中超保級路上的重要分數，顯得有些遺憾，但現實問題就是對於深陷降級區的延邊富德來說，能否找到一個合適的尹比加蘭替代者顯得非常重要。

本場比賽對於尹比加蘭來說可以說是主場的「告別賽」，尹比加蘭顯然也很想幫助延邊富德取得勝利。然而，現實在殘酷的。在本就實力不如上海綠地申花的情況下，延邊富德並沒有發揮出很高的水平。特維斯和曹贇定的進球如同涼水澆滅了延邊富德取勝的希望，中超聯賽4連敗、7輪不勝的殘酷現實擺在面前，延邊富德的中超保級路走的非常艱難。尹比加蘭本場比賽也有得分良機，但尹比加蘭沒有把握住。傷停補時階段，尹比加蘭在上海綠地申花禁區中路禁區推射，皮球稍稍偏出了右側門柱，與進球擦肩而過。如果這次進球機會能夠把握住，即便不能幫助延邊富德拿到積分，但對於尹比加蘭來說告別會顯得稍微理想一些。自己沒有進球，主隊輸掉了比賽，這場主場「告別賽」對於尹比加蘭來說顯得有些苦澀。這樣一來，尹比加蘭本賽季中超聯賽的進攻數據定格在3個進球和2次助攻。

2016賽季，作為中超升班馬的延邊富德能夠成為中超黑馬，積37分位居中超積分榜第9位，這與尹比加蘭的出色發揮是分不開的，他在2016賽季中超聯賽中出場25次打入8球並有5次助攻，對於一名中場球員來說已經是很不錯的個人數據。然而，2017賽季，延邊富德遇到了很大的困難，目前14輪中超比賽只拿到7分，本輪過後仍然處於中超副班長的位置，在中超賽程即將過半的情況下，延邊富德的保級形勢十分嚴峻。尹比加蘭的進攻效率比較低，前14輪中超比賽出戰12場有3個進球和2次助攻。在本輪延邊富德主場0-2負於上海綠地申花之前，尹比加蘭狀態有所復甦，連續3場中超比賽破門，但延邊富德的防守不給力，在這3場比賽中每場失球數都是3個。尹比加蘭的3個進球並沒有幫助延邊富德拿到中超積分。

尹比加蘭踢球比較乾淨，37場中超比賽得了5張黃牌，沒有紅牌。

作為曾經的韓國超新星，尹比加蘭有著不錯的自由球射門技術。尹比加蘭不僅在中超比賽中打出過自由球世界波，而且在韓國隊與捷克隊的熱身賽中利用自由球攻破了切赫的十指關，是一名技術比較出色的球員。在尹比加蘭暫時離隊后，延邊富德不僅會缺少一個優秀的進攻組織者，還缺少了一個優秀的定位球主罰者。在本來進攻就不給力的情況下，延邊富德如果不能引進一個個人能力強、進攻犀利的強援，進攻實力甚至會比尹比加蘭出場時更差。當然，延邊富德本賽季難以贏球的原因不僅在於鋒無力，防守漏洞百出也是很重要的一個方面。但如果能夠明顯增強進攻實力，延邊富德的中超拿分難度會有所降低。目前擺在延邊富德主帥朴泰夏面前的一大問題就是誰來替代尹比加蘭的位置，想要內部挖潛的話，可能時間上不夠用，冒著比較大的風險，效果可能也不盡如人意。最現實的選擇就是引進一名進攻能力強的外援。2017賽季中超聯賽二次轉會窗口已經開啟，延邊富德應該會引進新的外援，新外援很可能是攻擊線上的球員，至於能不能很好的填補尹比加蘭離隊后的空缺，讓我們拭目以待。

（李哲）