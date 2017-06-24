F1亞塞拜然站FP3 博塔斯頭名 維特爾遇賽車故障北京新浪網 (2017-06-24 19:17)
博塔斯在亞塞拜然站的最後一次練習賽中拿下第一。法拉利車手萊科寧僅僅落後博塔斯不到0.1秒，而漢密爾頓排在第三。
維特爾僅僅跑了7圈就回到了維修區，工程師通知到賽車出現了故障。而在FP2中拿到第一的維斯塔潘也再次遇到了賽車故障，他在TR中表示賽車直接罷工了。
印度力量小將奧康表現出色，僅僅落後博塔斯0.6秒排在第五，領先維斯塔潘一位。
帕爾默的周末依然不盡如人意，他的雷諾賽車在第五圈起火，賽會出動了黃旗。現場的工作人員花了10分鐘才把火勢撲滅。
以下為FP3成績表：
（Mc.Dull）
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