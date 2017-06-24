6月24日下午，在中超聯賽第14輪的比賽中，遼寧瀋陽開新隊主場迎戰升班馬不敵天津權健，結果面對實力強於自己的權健隊，遼寧隊1-2不敵對手，遭遇三連敗，同時也是主場的兩連敗。

雖然輸掉了比賽，但馬林在賽后還是對於球隊的表現給予肯定：這場比賽，我們有遺憾，如果下半場機會把握好的話，至少會是個平局，如果每場比賽都能像今天這樣，我們才會有進步。

本場比賽遼足沒有因為對手實力強大，就採取保守的防守反擊，對此馬林說到：我們所有的比賽，沒有一場要求防守反擊，都要和對手頂著打，我們必須得這麼做，有的時候對手太強，被迫防守不得已而為之，想攻攻不上去，才不得已防守。

當被問及昔日遼足門將、如今權健隊長張鷺在本場比賽的表現，馬林直言：「倆字，真棒。三個字，太棒了。」

非常有意思的是，本場比賽馬林身著西裝指揮比賽，這在過去的比賽中並不多見，對於衣著的變化，馬林笑著說到：我穿西裝其實也很帥，過去只是沒穿而已。這也是希望給球隊帶來自信，帶來求勝的慾望。

下半時遼足小將張延軍打進一球，談到這位小將，馬林點評到：張延軍是我們自己培養的球員，防守還需要提升，進攻也不那麼細緻，但攻防轉換能跟的上，戰術執行的紀律性非常好，攻擊的侵略性很不錯。如果這種勢頭能保持下去，日後終成大器。（袁野）