今晚，魯能在2017賽季中超聯賽第14輪中主場迎戰貴州恆豐智誠，賽前魯能為門將王大雷舉行了代表球隊出戰100場的紀念儀式 。王大雷接過紀念球衣，又一位魯能百場的球員產生了。

本賽季截至目前，王大雷為魯能在聯賽中出場12場，其中5次零封對手，而魯能球門在他的鎮守下，球隊目前與上港和華夏並列中超失球最少的球隊。

在本賽季魯能主場擊敗恆大的比賽賽后，馬加特特意讚揚了王大雷，德國人表示王大雷的表現，證明了他在守門員位置上，依然是中國的第一位。

（新體）