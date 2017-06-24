來源：麗江飛虎俱樂部

武漢卓爾主教練唐堯東：糟糕的防守斷送了比賽。高原不是理由，因為我們已經為此做足了準備，我們有很好的取勝機會。防守的糟糕、鬆懈、沒有保護、不盯人，導致我們在領先的情況下被對方反超。唯一值得肯定的，是打到最後球隊沒有放棄，拿走了1分。

中場防守的覆蓋面、侵略性不夠，這是球員能力的問題。事先我們已經要求，對方拿球一定要逼搶，長傳過頂球一定要保護，但就是差著那五六米，跑不到位。這一點教練組非常不滿意。