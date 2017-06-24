唐堯東:糟糕防守斷送比分 沒放棄拿1分值得肯定北京新浪網 (2017-06-24 19:24)
唐堯東出席發布會
來源：麗江飛虎俱樂部
武漢卓爾主教練唐堯東：糟糕的防守斷送了比賽。高原不是理由，因為我們已經為此做足了準備，我們有很好的取勝機會。防守的糟糕、鬆懈、沒有保護、不盯人，導致我們在領先的情況下被對方反超。唯一值得肯定的，是打到最後球隊沒有放棄，拿走了1分。
中場防守的覆蓋面、侵略性不夠，這是球員能力的問題。事先我們已經要求，對方拿球一定要逼搶，長傳過頂球一定要保護，但就是差著那五六米，跑不到位。這一點教練組非常不滿意。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
塑身衣 隱形．LL 塑身衣．強生 塑身衣．qtto 塑身衣．Bast 芭絲媞 塑身衣．Shaper MAN 塑身衣．Fiber 塑身衣．連身三角塑身衣．Lamour 塑身衣．背心塑身衣．Leader 塑身衣．免罩塑身衣．bast 塑身衣．黛瑪 塑身衣．Solara 塑身衣．塑身衣 10．Bast 芭絲媞連身塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．GLANZ 塑身衣．產後塑身衣．加強 塑身衣．涼感塑身衣．Milano 塑身衣．mit 塑身衣．防駝塑身衣．男性 塑身衣．EQUMEN 塑身衣．蕾絲塑身衣．ANLICO 塑身衣．女塑身衣
- 【pippi & poppo】歐式風情 頂級60支色織緹花絲光棉/雙
- 【海克力士】重網150*45*210四層置物鐵架
- 漢妮Hampton維恩餐桌椅組-一桌四椅(胡桃木色-布格白)130x80
- Ultrahard Traveler系列兩用托特包-台北Taipei
- LONGCHAMP 經典Pliage®摺疊款式造型雙肩後背包(天藍)
- 果之蔬 紐西蘭紅蘋果(約90-100顆/每顆200g±5%/18公斤/箱)
- 【時尚屋】HDF多用途一抽置物櫃 三色可選(RU5-HDF-SC-005)
- 沙發 單人座 荷麥斯牛皮沙發-單人中椅 AS
- YAMAHA RX-V781 7.2聲道環繞擴大機 支援藍芽 黑膠播放 原廠
- BBL 日本PCM智慧控溫雙人四季被
名宿再重申杜蘭特時代已開始 詹皇已毫無機會?【北京新浪網】
欽定!書豪首成球隊絕對老大 但籃網卻可能賣他【北京新浪網】
選秀日唯有他們沒泄密!這神人擊敗NBA第一名記【北京新浪網】
戴資穎：誰願意輸球? 但沒有輸何嘗知道什麼是贏【北京新浪網】
真要來?曝火箭很可能拿下保羅 為了他犧牲3將?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》