麗江主帥:以為不會出現絕殺 會努力解決防守問題北京新浪網 (2017-06-24 19:00)
麗江主帥張彪
來源：麗江飛虎俱樂部
麗江飛虎主教練張彪：最後時刻丟球，沒能給今天到場的觀眾帶來足夠的喜悅，感覺非常對不起廣大球迷。另外我覺得在我身上，是不會出現補時被絕殺的事情的。今天卻出現了，可能是我的隊員經驗不足吧。我希望在以後的比賽當中，這種情況絕不再發生。再次感謝球迷們捧場支持，謝謝。
4個失球可能和我們隊員的能力有一定關係。連續兩場一共丟了8個球，表明防守的某個關鍵環節上可能出錯了，接下來我會通過錄像分析，盡量解決後防的問題。總之，我們的整條防線，包括守門員在內都還得繼續加油。
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