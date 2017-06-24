1V2小角度爆射斬中超首球 遼足這新人終冒尖|GIF北京新浪網 (2017-06-24 19:02)
3連敗！遼寧瀋陽開新本賽季第二次吃到三連敗，今天球隊上半場被權健打入兩球，下半場儘管展開強力反擊，但無奈還是1-2落敗，不過球隊13號張延軍下半場一次漂亮小角度爆射，斬獲了個人中超首球，還是讓遼足球迷感到一絲欣慰，要知道今天只是他踢得第5場中超比賽而已。
本賽季初在孫世林、楊善平先後離隊后，遼足提拔了多名年輕球員進入一線隊，包括上賽季球隊預備隊最佳射手張延軍，不過由於1993年已經不適用於U23新政，張延軍中超首秀直到聯賽第10輪才上演，客場面對華夏幸福的比賽，張延軍替補登場了63分鐘，賽後主教練馬林對於張延軍表現給予了肯定，並在接下來4輪比賽安排了他進入首發。
主場面對天津權健，張延軍繼續獲得首發機會，不過球隊半場就被權健打入兩球，兩名外援前鋒詹姆斯和烏賈的狀態也不盡如人意，下半場第55分鐘，桑一非中路挑傳到禁區右側，張延軍拿球時和對手發生身體接觸，就在權健隊員擔心禁區犯規時，張延軍起身拿球過掉權敬源，小角度爆射得手，幫助遼足扳回一球。
上賽季在遼足預備隊，張延軍踢得是邊前衛，本賽季馬林指導將他改造為邊後衛，速度是他最犀利的武器，這次右路突然前插，就是他個人能力的一次完美體現。賽后張延軍對於斬獲個人中超首球也表示：提升自信是肯定會提升的，畢竟這是第一個進球，我踢中超也不長時間，第一個進球也是對我的一種鼓勵。
(瑪塔)
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