日期:6月24日消息，昨晚的國際乒聯中國公開賽，國乒馬龍、許昕、樊振東三位隊員以及兩位教練員放棄比賽，導演馮小剛也發表了自己對此事的看法。

此前的國乒人事變動中，總教練劉國梁去職。秦志戩、馬琳、馬龍、樊振東、許昕等人昨晚相繼發佈了想念劉國梁的博文，隨後的中國公開賽男單比賽，馬龍、許昕和樊振東均未到達比賽現場，被視作放棄比賽。

國家體育總局新聞發言人表示「在重要國際賽事中不辭而別、擅自棄賽，完全置運動員的職業道德和操守於不顧，置國家榮譽和利益於不顧，不尊重觀眾、不尊重對手，這種行為極其錯誤，我們堅決反對」，並責成中國乒乓球協會查清事實、嚴肅處理。

馮小剛寫道：「劉國梁是好樣的，也讚許隊員們的齊心和對前輩的尊重，他們是最知道劉國梁的價值的。人得有點血性，得有點愛誰誰士為知己者死的義氣。人生不是所有事情都要按計算器的。希望上面給球迷一個令人信服的交待。」

（新體）