日期:6月24日，中國巡迴賽北京公開賽在遭遇了連續兩日的大雨後，在香山國際高爾夫球會迎來晴好的一天，也促使球員捉鷹抓鳥，交出好成績。54洞后，兩周前在賽季揭幕戰河南公開賽奪冠的韓國球手趙樂炫、美籍華裔選手萊安-瑞（Raynn Ree）和澳大利亞選手迪恩-勞森（Deyen Lawson）共同以總成績-13桿居於並列第一位。

34歲的楊光明單輪交出-5桿，以總成績-11桿居於單獨第四位，是前十名中唯一的中國內地選手。胡牧單輪打出-5桿，與佘梓瀚（72桿）、楊伊農（72桿）以總成績-6暫居並列第11位。李鑫陽（-5）、陳昌平（-3）則以總成績-5桿的成績位於並列第17位。

河南公開賽冠軍趙樂炫憑藉18號洞15英尺的老鷹球在54洞結束前躋身領先幫首位。「我開局並不好，3號洞不知道什麼原因3號木開球進了沙坑，結果第二桿有把球打進了水，所以就在這個其他人都抓鳥的洞吃了柏忌。」趙樂炫說，「所以還是有點沮喪吧。7號洞雖然抓了一隻鳥，但以平標準桿轉場我依然不是很開心，因為我覺得前九相對比較容易一些，但我打得並不好。今天整體發揮一般，18號洞的長推是當天唯一值得開心的一洞，前面17號洞還切桿失誤了。」

趙樂炫是明天冠軍組三名選手中唯一一名贏得過冠軍的選手，至於明天呢？他表示：「就像我上周那樣打就好，我至少需要打出-4、-5桿，總成績在-17、-18桿才有可能贏得比賽。不過，萊安跟我和我一起在冠軍組出發，可能會更適應一些，但我相信我會贏。」

美籍韓裔球員萊安-瑞首次登陸中國巡迴賽，就顯示出不凡實力。「我第一個洞開球並不是很好，在1號洞錯過了4碼保帕推。3號洞又花了三推，錯失小鳥。」萊安說，「但是接著我連續抓了3隻小鳥，打出了不錯的成績。」

「今天打得很開心，我的推桿很好，大概27推左右，15個標準桿上了果嶺。」萊安說，「我只是覺得這是另外一場比賽而已，只不過地方和球場有些變化。高爾夫球場很棒，即使是下雨也非常，所以我才有機會抓到更多的小鳥。」

周日萊安將和自己熟悉的趙樂炫同組出發，後者也是介紹他來中國打球的人。「很久沒有在最後一組出發了，明天會是很漫長的一天。趙樂炫總是給予我很多鼓勵，能跟他一組，我覺得是蠻好的事情。」

澳大利亞選手迪恩-勞森在前九洞抓下4隻小鳥，成績一度來到-13桿，單獨領先，轉場后，他的開球出了些問題，在11號洞、13號洞吞下兩個柏忌，跌落下來。「老實說我在10號洞到13號洞的發揮不是很好，有點混亂。但很高興最後的2隻小鳥讓自己回到了領先者的行列。」

本賽季是勞森首次登陸中國巡迴賽，在河南公開賽決賽輪，並列領先出發的他與趙樂炫同組，最終打出73桿（+1），跌落至單獨第六位。明天他將再次與趙樂炫同組，而他表示不會再重複上一周的情況，「只要像今天這樣發揮，就能有好成績。」

來自成都麓山球會的職業球員楊光明延續了前兩日的良好發揮，以-11桿居於單獨第四位。唯一有些遺憾的是12號洞的柏忌，他攻果嶺的一桿切了個青蛙跳，不得不再切一桿，打出5桿。「今天比較穩，就有了一個失誤。」楊光明說，「三號木開到長草，還剩200多，4號鐵落在果嶺前，陷得很深。我只是想把球打到果嶺前，第三桿沒有處理好。其他球洞整體還不錯。」

不過楊光明也坦言自己當天仍然有一些想法，這導致他在前兩個洞開球距離都打短了。但第三洞，他就推進了一記15碼老贏球。「其實今天上果嶺率並不高，可能還是有了些想法，但今天推桿找回了感覺，有7、8個1碼的救帕和小鳥推都順利拿到了。」楊光明說。至於明天，楊光明沒有太多計劃，少一些想法，或許就會有突破。

28歲的胡牧是今天發揮最好的中國球員，他抓下7隻小鳥，吞下2個柏忌，以-5桿完賽，躍至並列第11位。這是2016賽季至今，他的單輪最好成績。

周日中國巡迴賽北京公開賽將迎來決賽輪比賽，楊光明能否穿越韓國人和澳大利亞人的封鎖線，奪取個人中巡收冠？還是趙樂炫將像上賽季竇澤成一樣，背靠背贏下新賽季頭兩站？或者再有新的冠軍誕生？還是未知數，一起來關注！