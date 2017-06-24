日期:6月24日，2017賽季中超聯賽第14輪，上海申花客場2-0戰勝了延邊富德。本場比賽中，之前飽受爭議的野獸特維斯取得進球。此粒進球，不僅打破了進球荒，更是野獸中超賽場的首粒運動戰進球。但在下半場開賽不久，野獸受傷離場，廣大球迷的心也隨之揪了起來。賽后，申花新聞官馬悅在個人新浪微博中透露了特維斯的情況，表示特維斯小腿有拉傷的跡象，具體情況還需回到上海后檢查。

申花新聞官馬悅在微博中寫道：「特維斯下半場在一次轉身回追后小腿肌肉有所不適，有拉傷的跡象，所以他主動申請下場。具體情況要回到上海后看拍片的情況。」

申花和球迷盼望的那個野獸正在歸來，近期狀態有所回升，打破進球荒攻入運動戰首球，特維斯顯然已經步入正軌，我們真心希望特維斯的傷情不會那麼嚴重，只是一個小小的插曲。因為申花隊和廣大球迷們都需要特維斯，希望看到在場上那個無所不能、生龍活虎的野獸。（新體）