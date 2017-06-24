ESPY獎提名：費德勒角逐最佳復出 小德無緣入圍北京新浪網 (2017-06-24 19:12)
法網十冠王納達爾
日期:6月24日消息，一年一度的ESPY獎公佈了候選人名單，多名網球選手參與到角逐之中，最終的獲獎名單將於7月12日的頒獎儀式上公佈。
獲得最佳男子網球運動員提名的有費德勒、納達爾、穆雷和瓦林卡，而近1年來表現低迷的德約科維奇未能入圍。最佳女子網球運動員將在世界第一科貝爾、奧運會金牌得主普伊格、新科法網冠軍奧斯塔彭科和准媽媽小威廉姆斯中產生。
遠離賽場6個月後一舉在澳網登頂，打破自己長達4年半大滿貫冠軍荒的費德勒則進入了最佳復出運動員提名名單之中。他的對手包括美國職棒大聯盟選手Matt Bush、美式橄欖球聯盟選手Jordy Nelson以及WNBA球員Candace Parker。伊斯托明澳網淘汰德約科維奇一戰則入圍了最佳爆冷獎的角逐。
（柒晴）
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