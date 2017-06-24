6月24日，在中超聯賽第14輪率先進行的一場比賽中，天津權健隊客場對陣遼寧瀋陽工新隊，結果憑藉李星燦和帕托的進球，客場作戰的天津權健2-1戰勝遼寧瀋陽開新，取得了寶貴的三分。

比賽結束后，權健隊主教練卡納瓦羅在點評比賽時首先表示：今天的比賽上半場我們表現很出色，基本按照賽前準備的情況來進行，兩個進球都是按照既有的戰術打法，非常滿意。但下半場開始的20分鐘，基本送給了對方，對手創造了很多機會，並且讓對方打進了一球。下半場發生的情況，我們需要進一步加強調整。如果2-0領先，我們應該找到第三個進球，至少不能讓對方進球。」

上半場帕托受傷后重返球場時，由於沒按照裁判的相關要求進場被黃牌警告，對此卡納瓦羅似乎有一些不滿：我們回去之後還需要再看一下，我們不指責誰的錯誤，我們要為中國足球的提高而共同努力。上輪比賽中，當對手獲得自由球，進攻隊員從場地外邊進入場地，這個屬不屬於越位？希望大家一塊成長。

談到左路表現出色的鄭達倫、糜昊倫，卡納瓦羅點評到：我要求我的球員把所有的能量發揮出來，不論年齡怎樣，哪怕17歲、18歲的球員也可以按照我的想法去踢。現在最大的問題是，不論在中超，還是中甲，我們也在分析，真正做好準備的年輕球員不太多。

對於率先進球的李星燦，卡納瓦羅給予非常高的稱讚：我認為他是在中國為數不多的球商高的球員。我想舉個例子，歐洲有很肥的那種肉串，用一根很細的鐵絲串進去，李星燦就像這樣的狀態，他像鐵絲一樣犀利，殺傷力非常大。

當被問及如何使用其他替補席上的球員，卡帥直言：我會根據一周的表現，來綜合分析，決定最後使用誰。我們的替補席不僅僅有孫可、王曉龍，還有楊善平，他們有著不同的技術特點，我們會根據不同的對手做出不同的選擇。主教練會進行判斷，最終相信雙眼看到的東西。（於靜）