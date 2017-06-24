鄭麗君：「全國美術展」為臺灣藝術注入豐沛生命力



(中央社訊息服務20170624 18:34:52)由文化部指導、國立臺灣美術館主辦之「106年全國美術展」今(24日)舉行頒獎典禮及開幕酒會，文化部鄭麗君部長特別蒞臨主持，藝發司梁永斐司長、國美館蕭宗煌館長、各類別金/銀/銅牌獎得主及入選藝術家、評審委員均出席。鄭部長指出，全國美術展鼓勵美術創作、提昇臺灣的藝術創作能量、拔擢美術創作人才，歷屆均吸引許多優秀作品參賽，為臺灣的藝術生態注入豐沛生命力。鄭部長肯定評審委員的付出及藝術家們的投入，也表示未來將持續支持全國美術展的辦理，並結合文化部「青文化萌芽計畫」、「空總文化實驗室」等計畫，持續推動台灣藝術的發展。國美館蕭宗煌說，全國美術展是目前國內層級最高、面向最廣、獎金總額(400萬)最高的公辦美展，每年均透過徵選推介臺灣美術創作人才。國美館並同時有「青年藝術家購藏計畫」及「藝術銀行」等徵件管道，其結合政府與民間的力量鼓勵藝術創作。



「全國美術展」徵件類別共分為十類: 水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術，本年度共徵得作品共計1,258件，最後選出166件作品。代表致詞的膠彩類金牌獎得主林春宏先生說，非常感謝家人的支持，藝術創作是需要投入青春與心血的漫長道路，很開心自己的努力能被肯定，作品可讓更多人看到。本年度全國美術展的獲獎者中並產出一位「免審查獎」得主，為篆刻類金牌獎得主蕭凱中。「免審查獎」即因連續三屆獲同一類項前三名，能於獲獎後連續三年受邀參與全國美術展展出。「全國美術展」自開辦迄今，已陸續有八位參賽者獲頒「免審查獎」殊榮；本屆有書法、篆刻、水彩、雕塑等五位獲獎者以「免審查獎」資格參展，以各具風格特色之創作共襄盛舉。



「全國美術展」每年送件競獎之作品質量穩健，經由公開徵件、專業評選、獎勵及展覽等審查與展示機制持續推動，獲得廣大迴響，成為藝術創作者良性競技平臺、臺灣美術界具指標性的美術競賽展覽。得獎作品均由各類評審委員縝密而繁複的初、複審評審作業後脫穎而出，反映了臺灣藝術創作的變遷。評審委員程代勒先生認為，時代的轉變反映在創作上，委員們均以更開放的心態觀看現今越趨多元的創作，讓「全國美展」與時俱進。他同時也勉勵所有的藝術創作者，公辦美展是一個肯定，只要入圍即是受到肯定，未來也須持續再創作的道路上努力，精益求精。



綜觀本屆得獎作品，在藝術家積極努力發揮創作能量下，呈現多元及豐碩的成果，無論在創作議題、媒材運用、風格技法上均各具特色，老將持續精進、新秀嶄露頭角，值得大家讚賞與關注。以傳統媒材創作的作品注入新語彙，藝術家透過創作將個人意念重新詮釋了新意境；新媒體藝術類則以多面貌如影像、光影、擴增實境等媒介架構出當代意識。得獎作品中呈現了時光追憶（如攝影金牌獎〈日復一日–欲望的誘使是潮濕且乾癟的〉）、生態議題（如水墨類金牌獎〈山海啟示〉）、人性冷漠（如雕塑類銅牌獎〈吶喊〉）及生命體驗（如油畫類金牌獎〈規格化風景〉）…等多面向自我意識之探索。



「106年全國美術展」即日至9月10日於國立臺灣美術館102-107展覽室、美術街盛大展出，展覽期間並將安排新媒體藝術類藝術家蒞館演繹作品並與民眾進行互動。特展除展示脫穎而出的精彩作品外，亦呈現近期臺灣美術創作的表現趨勢。而「全國美術展」的重要價值，更在於其提供了藝術創作者一個相互觀摩、切磋的平臺，使不同形態的創作理念得以相互激盪、對話。期許藝術創作者再接再厲，持續為臺灣藝術的多元生態注入更多新生命。展覽相關訊息歡迎至國立臺灣美術館網站查詢：http://www.ntmofa.gov.tw。



訊息來源：文化部



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