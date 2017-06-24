澳羽球賽陳清晨賈一凡輸球 國羽男女雙無緣決賽北京新浪網 (2017-06-24 18:46)
陳清晨賈一凡（資料圖）
日期:6月24日消息，2017年世界羽聯超級系列賽澳大利亞公開賽結束半決賽，中國隊在兩個雙打項目無緣決賽。劉成/張楠三局苦戰惜敗無緣男雙決賽，陳清晨/賈一凡止步女雙四強。
中國隊無緣男雙決賽。劉成/張楠在半決賽里與跨國組合塞蒂亞萬/陳文宏拼爭了58分鐘，劉成/張楠以1比2惜敗，三局比分是15比21、21比14、17比21。
另一場半決賽里，日本的嘉村健士/園田啟悟以2比0（21比15、21比15）力克中國台北的盧敬堯/楊博涵。這樣日本組合將與塞蒂亞萬/陳文宏爭奪男雙冠軍。
女雙決賽里也沒有中國組合。雙線作戰的陳清晨搭檔賈一凡出戰女雙半決賽，她們在首局與頭號種子松友美佐紀/高橋禮華打得很膠著，場上多次出現平分，17平後日本組合把握機會連得4分以21比17拿下。第二局陳清晨/賈一凡以3比1開局，但日本組合連得7分反超。之後的比賽松友美佐紀/高橋禮華不斷擴大優勢，她們以21比11再勝一局，她們以2比0淘汰陳清晨/賈一凡晉級決賽。
在另一場女雙半決賽里，2號種子萊特/彼德森和日本的福島由紀/廣田彩花鏖戰了1小時25分鐘，萊特/彼德森技高一籌以2比1（21比16、20比22、21比18）險勝。這樣松友美佐紀/高橋禮華將與萊特/彼德森角逐冠軍。
（Chimera）
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