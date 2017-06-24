？？？？24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解，計劃6月27日閉市。圖為商戶正在查看市場外貼出的公告、辦理相關手續流程圖等。 曾鼐 攝

中新網北京6月24日電 (記者 曾鼐)24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解。即日起，市場方與商戶開始簽署解約手續，6月27日18:00正式閉市。今年年底前，「動批」各市場將全面完成疏解工作。

「動批」即為北京動物園批發市場，位於北京市中心，形成於上世紀80年代中期，聚集了10多個服裝批發市場。2013年，「動批」正式啟動疏解。截至目前，「動批」市場已完成疏解與產業提升面積約24.3萬平方米，完成了7家市場的整體疏解。

24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解，開始大甩賣。 曾鼐 攝

24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解，開始大甩賣。 曾鼐 攝

24日，「動批」萬容市場方與商戶啟動簽約解除租賃合同。記者在現場看到，「大甩賣」、「一件不留」的宣傳板隨處可見，成捆的打包麻袋堆在門口。作為「動批」內知名的服裝批發市場，萬容市場建築面積4萬余平方米，地下4層、地上5層，現有攤位1886個。地下二層東側2500平米已於去年完成疏解。

「疏解不是拆遷。」北京市西城區區委常委、常務副區長孫碩說，「動批」市場的疏解採取「一樓一策」的方式，因為每個市場的歷史、實際情況不一樣，但保障商戶的基本合法利益不被侵犯，是疏解工作的出發點。

在萬容市場門口的顯著位置，6月23日下午已張貼了正式疏解公告。公告稱，為了推進非首都功能疏解，按照疏解要求和實際情況，結合場地租賃協議相關約定，萬容市場決定解除與商戶簽訂的場地租賃協議。公告中，明確了租賃協議、場地(商鋪)清退、退款補償等有關事項。

同時，門口還貼出一張辦理相關手續的流程圖，商戶可根據流程圖辦理解約手續。

孫碩介紹，為保障商戶合法權益，律師提供現場法律援助、公證等服務，商戶可委託律師和市場委託的代表共同辦理調解相關手續，簽署《人民調解協議書》。

他強調，在這種工作模式的保障下，商戶可通過司法渠道，建立司法專戶，確保資金安全。

24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解，開始大甩賣。 曾鼐 攝

24日，北京「動批」萬容天地市場正式啟動疏解，開始大甩賣。 曾鼐 攝

作為市場方的負責人，北京萬容天地商業管理有限公司董事長李再順坦言：「剛開始的時候，不理解疏解」，但從長遠看，疏解是大方向。

李再順說，由於社會發展變化、互聯網等原因影響，與以往輝煌時期相比，「動批」近年來整體經營情況在下滑，這種批發模式也很難再有長久的繁榮。「

針對疏解后的商戶去向，孫碩稱「要按照市場規律進行引導。」他說，不會對「動批」建集中的疏解地，因為不符合市場發展的規律，而是通過政府積極搭建平台，讓商戶根據自身需求去選擇。

據介紹，近年來，北京西城區先後與天津西青、河北石家莊、保定、滄州等地簽訂戰略合作協議，「動批」商戶主要集中疏解到滄州明珠商貿城、天津卓爾電商城、石家莊樂成國際貿易城、保定白溝等市場。目前，已有約5000餘「動批」商戶與上述市場簽訂意向協議。

疏解后幹什麼？萬容的產權方負責人、北京建築大學經營性資產管理有限公司黨委書記祖維中介紹，萬容疏解后，未來不會更改建築的主體結構，將引入教學、科研、培訓、文化產業等功能的企業入駐；計劃今年9月底之前，完成與進駐企業洽談。(完)