四川茂縣山體垮塌現場仍有62戶120餘人被掩埋北京新浪網 (2017-06-24 17:17)
中青在線成都6月24日電（中國青年報·中青在線記者王鑫昕）四川省政府新聞辦公室今天下午發佈的消息，對茂縣疊溪鎮新磨村高位山體垮塌事件中的失聯人數進行了更新。最新消息顯示，截至目前有62戶120餘人被掩埋。
消息還對山體垮塌的時間進行了明確，事發時間為6月24日5時45分。消息稱，疊溪鎮新磨村新村組富貴山山體突發高位垮塌，垮塌方量巨大，約800萬立方米，堵塞河道約2公里。
經專家現場踏勘初步分析，這是一起降雨誘發的高位遠程崩滑碎屑流災害。參與搜救的地質專家介紹，在山體高位垮塌被掩埋的人員生還的概率非常小，特別是現場搜救作業面狹窄，大規模救援力量難以展開，為避免塌方體進一步垮塌引發次生災害，搜救中不能大面積深度挖掘。
截至目前，公安消防和武警官兵、幹部和民兵、交通施工、礦山救援等1000餘名救援力量和醫療救護人員，以及153輛機具車輛，正在現場全力有序開展救援工作。
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