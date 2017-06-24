全國沙灘手球錦標賽在威海南海新區開賽北京新浪網 (2017-06-24 17:19)
？？？？6月24日，2017年全國沙灘手球錦標賽暨國際沙灘手球邀請賽在威海南海新區開賽。 劉昌勇 攝
威海南海新區國際沙灘運動基地分為沙灘比賽區、沙灘娛樂區等功能區。 劉昌勇 攝
來自海內外26支代表隊的400餘名男女隊員在此進行精彩角逐。 劉昌勇 攝
6月24日，2017年全國沙灘手球錦標賽暨國際沙灘手球邀請賽在威海南海新區開賽，來自海內外26支代表隊的400餘名男女隊員在此進行精彩角逐。本屆比賽是該區獲批「國家沙灘手球訓練基地」后承辦的第一個重大沙灘手球賽事。該區國際沙灘運動基地分為沙灘比賽區、沙灘娛樂區、休閑公園、海水泳池、公共配套區、餐飲住宿6大功能區。
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