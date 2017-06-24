茂縣縣城宛如空城 群眾自發拉物資開車前往北京新浪網 (2017-06-24 17:20)
來源：川報觀察
下午2點，記者途經茂縣縣城，平時周末群眾、遊客眾多的茂縣縣城宛如空城。據當地群眾說，聽到疊溪受災的消息，全城所有單位都組織人趕赴現場救災，不少群眾還自發拉著物資開車前往。由於當地一直在下雨，茂縣全城雨衣幾乎已經售罄。
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