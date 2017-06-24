中國經濟網青島6月24日電 記者劉成 通訊員劉偉報導 6月24日上午，中歐（青島）國際班列在位於山東膠州的中鐵集裝箱青島中心站鳴笛啟航，22天后，它將抵達目的地——莫斯科。

據了解，中歐（青島）班列由中鐵集裝箱青島中心站首發，國內經過濟南、天津、通遼，經滿洲里口岸出境后，通過俄羅斯后貝加爾國境站直達莫斯科。

「班列全程7900公里，運行時間比海運節省約30天，極大提高了運輸效率。」中鐵國際多式聯運有限公司青島項目部負責人郭建介紹說，班列共載有41個集裝箱，貨源主要包括膠州當地的機械裝備、輪胎橡膠、家電等產品，以及煙台地區的日用品、河南的建材、耐火材料等。

「中歐（青島）班列暫時只開行出口班列，頻次為一月一班，待貨源穩定后，會適時增加班列頻次。同時，將積極籌備板材等返程貨源，爭取年內實現雙向運輸。」郭建說。

作為青島建設互聯互通貿易樞紐城市的重要節點，位於膠州市的中鐵集裝箱青島中心站是全國18個特大型集裝箱中心站之一，自2010年8月投入運營以來，已與全國鐵路近600個集裝箱辦理站開展運輸業務，與西安、洛陽、鄭州、烏魯木齊等重要中心站開行了集裝箱班列；與阿拉山口、霍爾果斯、滿洲里、二連浩特等過境口岸相連，2012年獲得鐵道部和國際貨協跨境運輸資質，承擔著山東半島乃至周圍各省的集裝箱鐵路運輸重要功能。

隨著海關、國檢的入駐，中鐵集裝箱青島中心站所推行的「一次報關、一次查驗、一次放行」模式，實現了出口貨物運抵中心即可直接報關放行，運抵港口后即可直接裝船發運，使其便捷優勢進一步突顯。

「貨物無需轉場即可完成海關、國檢的聯合查驗，極大地縮短了物流服務時間。」中鐵聯合國際集裝箱有限公司青島分公司常務副總經理魏學倫介紹說，通過設置海鐵聯運專用閘口，整合海關、港口、鐵路信息，搭建口岸多式聯運監管平台，提高了海關通關效率。

截至目前，中鐵集裝箱青島中心站已開通中亞班列、中韓快線、中蒙班列、東盟專線等國際班列，班列運行穩定，2017年以來，中心站到發運量已達到24萬標箱，同比增長38.6%。

「隨著中歐（青島）班列的開通及線路的延伸，北達俄蒙、南連東盟、東至日韓、西到歐洲，連通四大經濟走廊的國際物流通道網路將逐步形成。」膠州市市長張友玉認為，屆時膠州將與「絲綢之路經濟帶」沿線國家緊密連接在一起，形成共商、共建、共享、共榮的「新絲路」朋友圈。（攝影：張進剛）