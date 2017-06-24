臨港藍灣示範區6月23日在上海臨港產業區奉賢園區啟幕。

中國經濟網上海6月24日訊 記者沈則瑾報導：產城融合雙輪驅動，藍灣小鎮助力科創——臨港藍灣示範區6月23日在上海臨港產業區奉賢園區啟幕，這個「以藍灣社區為核心，以產城融合為特色，以臨港奉賢智能新鎮為品牌」的特色小鎮的啟幕，顯示出臨港正在全力助推上海科創中心建設。

臨港奉賢智能新鎮位於上海科創中心主體承載區——臨港產業區，毗鄰16000畝的海灣國家森林公園，具有海港碼頭、國際空港、鐵路運輸、內河水運、高速路網「五龍匯聚」的區位優勢，是科創中心主體承載區的核心區——臨港奉賢園區傾力打造的、以智能製造產業為特色的小鎮，也是依託產業園區併為其提供配套資源和功能，服務於產業升級發展的新鎮。

臨港奉賢智能新鎮目前已擁有三一集團、延鋒百利得、君實醫療、透景生命科技等一批智能製造領軍企業，立足於「產業高端化、技術高新化、項目高質化」的發展定位，匯聚高端人才，集聚高端產業，正在從「生產製造」邁向「研發製造」。

經歷五年的開發建設，臨港奉賢智能新鎮已經配備有上海外國語大學臨港外國語學校、東軟熙康雲醫院、國際FIFA標準認證的足球場等公共服務設施；臨港新業坊辦公眾創空間、法國雅高旗下的美爵精品酒店、精品商業等商務活動條件；臨港文體中心、臨港社區服務中心等健康休閑空間，以及綠城誠園、碧桂園鳳凰城天境等居住藝術精品。

與此同時，臨港奉賢智能新鎮還整合了上海中學（東校）、上海市第六人民醫院、全市唯一「先租后售」的公租房、上海航海博物館、上海鮮花港等周邊區域一批優質配套資源，塑造了「比城市更溫暖，比鄉村更現代」的功能特性和空間氛圍，提供了以「產居結合」為主要特徵的工作生活方式，將以首期開發麵積約1.2平方公里的臨港藍灣社區為核心，逐步拓展形成面積約6平方公里、以「智能製造、智慧社區、低碳生態、宜業宜居」為特徵的產城融合示範區，為產業人才提供屬地化的綜合配套服務，將為解決職住平衡，疏解中心城區城市功能，拓展上海城市發展「寬度」闖出一條新路。

臨港藍灣示範區的啟幕，是臨港地區在產城融合方向上邁出的實質性一步，也是臨港奉賢智能新鎮建設的重要里程碑。未來，臨港產業區將繼續推進臨港藍灣社區、臨港奉賢智能新鎮的開發建設，把臨港藍灣建成「會呼吸、善思考、懂生活、有活力、可生長」的國際化社區，不斷融合「產城人文」協同發展的功能，並將以臨港藍灣為核心，最終建成「體量適度、精緻獨特、產業富有特色、生態充滿活力」的特色小鎮，為上海科創中心建設增添一座理想的社區、一個靚麗的品牌和一張鮮活的名片。