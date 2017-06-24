中新網6月24日電 近日來，我國多地出現強降雨天氣。北京「今年最強降雨」今日基本結束，貴州至長江中下游有強降雨過程仍在繼續，中央氣象台將暴雨預警升級為橙色，江西省發佈今年首個暴雨紅色預警。據悉，26至28日，強降雨帶將略有南壓，穩定控制江南地區。

中央氣象台將暴雨預警升級為橙色

中央氣象台6月24日06時繼續發佈暴雨黃色預警，24日至26日，貴州至長江中下游有強降雨過程，強降雨帶緩慢南壓，江漢南部、江南中北部、貴州等地有大到暴雨，過程雨量一般有80～150毫米，其中貴州東部、湖南中北部、湖北南部、江西中北部、安徽南部、浙江北部等地部分地區有大暴雨，累積雨量可達180～240毫米，上述局地並伴有短時強降雨和雷暴大風等強對流天氣。

今日10時，中央氣象台又將暴雨預警升級為橙色。預計未來三天，強降雨天氣將持續，江南中北部及貴州等地有大到暴雨，貴州東部、湖南中北部、湖北南部、江西中北部、安徽南部、浙江北部等地部分地區有大暴雨。

中國氣象局以及湖北、貴州、安徽、湖南四省氣象部門已先後啟動暴雨三級應急響應，江西啟動暴雨二級應急響應。

6月23日，雨中的北京。6月22日晚間至23日，北京持續降雨。 中新社 記者 侯宇 攝

6月23日，雨中的北京。6月22日晚間至23日，北京持續降雨。中新社記者 侯宇 攝

北京暴雨過程基本結束 京津冀航班仍受影響

據北京市氣象台24日通報消息，21日中午至24日凌晨，北京出現今年以來最強降雨過程，持續時間超過60個小時，並使今年的降雨量增至154毫米。

今晨，北京降雨明顯減小或停止，低渦暴雨過程基本結束。預計周末以陰天為主，天氣較為涼爽，今天仍有分散性陣雨。暴雨過程雖已基本結束，但地質災害的發生具有滯后性，北京地質災害黃色預警中，提醒公眾周末減少或避免山區旅遊。

京津冀地區的強降雨天氣持續到今天，直接影響了京津冀三地的航班起降。近兩日攜程火車票搶票系統內與京津冀地區相關的訂單量驟增，大批旅客在航班航變或取消后，使用搶票系統購買火車票出行。





湖南臨澧縣四新崗鎮轉移被困人員場景 民政供圖 攝

湖南臨澧縣四新崗鎮轉移被困人員場景 民政供圖 攝

湖南防汛應急響應升至三級 瀘溪山體滑坡3人失蹤

24日8時許，湖南省湘西土家族苗族自治州瀘溪縣武溪鎮上堡村一組富農山莊附近發生一起山體滑坡事故，319國道周邊多處滑坡，垮塌體累計長80餘米，總量1萬余立方米，致山體下一棟房屋被掩埋，共有3人失蹤，造成319國道交通中斷。目前，當地政府已派人趕往現場處置。

隨著暴雨持續，湖南省防汛形勢變得愈發嚴峻。24日13時起，湖南省防汛抗旱指揮部根據最新汛情，將防汛四級應急響應提升至三級。湖南省多地險情告急，城市洪水、山洪、山體滑坡持續發生。

目前，為了汛期安全起見，湖南省已有10多處旅遊景區景點關停，其中包括張家界大峽谷等。

6月23日傍晚，江西省南昌市暴雨如注造成局部道路積水，一輛白色轎車誤判路況，陷入水溝無法動彈。 吳艷珍 攝

6月23日傍晚，江西省南昌市暴雨如注造成局部道路積水，一輛白色轎車誤判路況，陷入水溝無法動彈。 吳艷珍 攝

江西發佈今年首個暴雨紅色預警 杭瑞高速發生泥石流

江西省氣象台24日6時30分發佈今年首個暴雨紅色預警信號：23日到24日清晨，九江市西部已出現大暴雨到特大暴雨，預計未來3小時內，修水、武寧、奉新、靖安、銅鼓五縣的部分地方累計雨量可超過50mm，局部可超過100mm，並伴有短時強降水和強雷電，注意防範中小河流洪水、山洪和地質災害及城鄉內澇。

氣象水文部門預計，6月23日晚～29日，江西省將持續暴雨天氣，局部有大暴雨，其中大到暴雨區23日晚～24日在贛北的中北部；25日在贛北贛中；26日在贛北南部、贛中和贛南北部；27～28日大到暴雨區逐漸有所北抬，在贛北和贛中北部；29日位於贛北。

受強降雨影響，預計昌江流域全線超警；鄱陽湖支流博陽河、樂安上游將發生一般超警洪水。

6月24日上午，受持續暴雨影響，杭瑞高速公路江西境內景婺黃段多處發生泥石流、山體滑坡等自然災害，道路通行受阻。其中，杭瑞高速景婺黃段252公里、263公里等多處路段，巨大的洪水摻雜著泥石流不斷湧入高速公路路面。目前，江西高速公路養護管理部門已經組織搶險隊伍和設備，正在現場開展搶險工作。

浙江龍洋鄉轉移受困民眾 遂昌宣傳部提供

浙江龍洋鄉轉移受困民眾 遂昌宣傳部提供

浙江多地開啟「暴雨模式」 杭州局地現大暴雨

隨著梅雨季節來臨，浙江多地開啟「暴雨模式」。據浙江省水文局監測，6月23日8時至24日6時，浙江省面雨量23毫米，單站累計降雨量有294個站超過50毫米，最大為臨安清涼峰大石門水庫214毫米。

6月24日5時36分，杭州市氣象台發佈暴雨黃色預警信號。浙江杭州、湖州、衢州、嘉興、麗水等5個設區市和桐廬等17個縣(市、區)已啟動或維持防汛Ⅳ級應急響應，臨安市啟動防汛Ⅲ應急響應，遂昌縣維持防汛Ⅱ級應急響應。

截至24日6時，除杭嘉湖東部平原王江涇等個別站點略超警戒水位，沐塵、分水江2座大型和豐潭等15座中型水庫超汛限外，其它主要江河水庫水位均在警戒(汛限)水位以下，浙江省汛情總體平穩。

另據中央氣象台消息，26至28日，強降雨帶將略有南壓，穩定控制江南地區，浙江中北部、江西中北部、湖南中南部、貴州南部以及廣西北部等地將持續出現大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。