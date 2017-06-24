？？？？銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖

中新網貴陽6月24日電 (周燕玲)22日以來，貴州省銅仁市出現今年入汛以來最強降雨天氣過程，持續性強降雨造成銅仁市碧江區、松桃等多個縣城出現內澇，積水深度最高達1米。

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖

碧江區氣象台24日10時將暴雨橙色預警信號升級為紅色預警信號，持續強降雨導致該區積水嚴重，積水路段積水深度最少30公分，最高1米。記者從網友拍攝的視頻中看到，銅仁市碧江區不少汽車直接被洪水衝著走，亦或被洪水淹蓋。

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖 碧 攝

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖 碧 攝

截止24日上午10時，銅仁已有部分鄉鎮受災嚴重，暴雨還在持續，預計到25日白天該市大部地區有較高的山洪、地質災害、城市內澇氣象風險等級。

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖

銅仁市碧江區遭受暴雨襲擊 碧江電視台供圖

今天中午12時，貴州省氣象局發佈該省最新雨情：6月24日07時至12時，該省共出現大暴雨2縣城(碧江110.9毫米、開陽106.5毫米)20鄉鎮，暴雨5縣城63鄉鎮。目前較強降雨雲團主要位於貴州中部地區，未來將緩慢向東向南移動，預計：今天午後到夜間，該省的中部以東以南地區有大雨或暴雨，局部大暴雨，個別鄉鎮有特大暴雨。(完)