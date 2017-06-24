四川茂縣疊溪鎮新磨村山體高位垮塌 62戶120餘人被埋北京新浪網 (2017-06-24 17:16)
6月24日5點45分，四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村新村組富貴山山體突發高位垮塌。垮塌方量巨大，約800萬平方米，堵塞河道約2公里。截至記者發稿，有62戶120餘人被掩埋。經專家現場踏勘初步分析，這是一起降雨誘發的高位遠程崩滑碎屑流災害。
據參與搜救的地質專家介紹，在山體高位垮塌被掩埋的人員生還的概率非常小，特別是現場搜救作業面狹窄，大規模救援難以開展，為避免塌方體進一步垮塌引發次生災害，救援中也不能大面積深度挖掘。
目前，公安消防和武警官兵、幹部群眾、交通施工、礦山救援等1000餘名救援力量和醫療救護人員以及153輛機具車輛正在現場全力有序開展救援工作。（中國經濟網記者 劉暢）
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