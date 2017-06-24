新華社西安6月24日電(記者 許祖華)陝西省招生委員會辦公室24日公佈了2017年全國普通高等學校招生陝西省各批次錄取最低控制分數線，並提醒考生謹防招生詐騙。

陝西省招辦新聞發言人張軍利說,每逢高考,總有一些中介組織和不法分子,利用考生求學心切和家長望子成龍的心理，或謊稱自己是院校招生代理，或與學校領導和招辦人員有「特殊關係」，或故意混淆自學考試、成人高考、網路教育與普通高校招生的區別，進行招生詐騙活動。

陝西省招辦申明：全國高考招生全部實行網上遠程錄取,錄取系統的各環節嚴格規範，工作人員操作依照崗位有嚴格限制和監管。省招辦沒有委派任何中介機構和「代理人」。在實際錄取過程中,招生計劃的執行和調整都有嚴格的審批程序和監管機制。考生分數達到規定的分數線且志願合理、符合政策規定,一定會被錄取。

所有在陝招生院校信息和所有錄取考生信息均在陝西招生考試信息網上可以查詢,請考生和家長注意甄別。