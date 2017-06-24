中新網6月23日電 據「中央社」報導，美國和印度兩國領導人即將首度見面。特朗普政府已經批准出售沒有武裝的先進無人偵察機給印度。

據報導，印方去年提出估計總值達20億美元的22架Guardian MQ-9B無人機採購案，供海上偵察用，這項交易仍須經美國國會批准。

特朗普26日將在白宮接見到訪的印度總理莫迪，特朗普政府批准這項軍購案凸顯雙邊國防關係的深化。

報導稱，莫迪25日展開為期兩天的華府行程，但美、印雙邊關係因貿易和其他問題的歧見而面臨不確定性。

據悉，印度要將這些無人機用於印度洋偵察。製造商通用原子力航空系統公司總裁布魯聲明：「美國政府已批准對印度政府出售MQ-9B Guardian，我們對此感到欣慰。」熟知此事的美國國會職員也證實，政府已批准這項軍售。

報導指出，印度和美國雖未正式結盟，但近年來通過聯合演習和軍售加強國防關係。傳統上向俄羅斯採購大部分國防設備的印度希望提升軍力，2008年以來，已跟美國簽署逾150億美元的國防合同。

華府智庫卡內基國際和平研究所南亞專家狄利斯表示，在美國現行政策下，除了聯合作戰的盟友之外，不出售這種先進無人機，因此行政部門對印度批准這項軍售案意義重大。