新華社北京６月２４日電（劉宏偉）經按程序審查評選，雅礱江流域水電開發公司的四川省雅礱江錦屏水電站（錦屏一級、錦屏二級）等７個項目，２４日獲評２０１６—２０１７年度國家優質投資項目特別獎。

這一推介表彰活動是由中國投資協會主辦的。其他獲特別獎的項目為：中國科學院國家天文台的５００米口徑球面望遠鏡（ＦＡＳＴ）項目、北京京西燃氣熱電有限公司的京能燃氣熱電項目、國家電網公司的廈門柔性直流科技示範工程項目、上海基礎設施建設發展有限公司的淮安市現代有軌電車一期工程項目以及股權和創業投資類的深圳市創新投資集團有限公司的深圳市柔宇科技有限公司（被投資企業）項目、江蘇毅達股權投資基金管理有限公司的南京睿悅信息技術有限公司（被投資企業）項目。

此外，南昌朝陽大橋等５６個固定資產投資類項目以及河南藍信科技股份有限公司（被投資企業）項目等２８個股權和創業投資類項目，獲年度國家優質投資項目獎。

活動主辦方介紹，獲獎項目均符合國家產業發展政策，屬於國家發改委公佈的《產業結構調整指導目錄》中的鼓勵類項目；獲獎單位在項目建設中，始終堅持自主創新，分別在體制創新、制度創新、機制創新、技術創新和管理創新等方面有新的突破；獲獎項目在建設過程中，注重投資的質量和效益，分別在經濟效益、社會效益、環境效益和生態效益等方面處於同期同類投資項目中的領先水平。

中國投資協會會長楊慶蔚介紹，９１個獲獎項目分佈在電力、公路、橋樑、軌道交通、煤炭、石油、化工、輸氣、環保、科研、股權投資、創業投資等１２個行業和領域。其中有７個海外項目上榜，分佈在柬埔寨、寮國、日本、巴基斯坦、巴西等國家，表明「一帶一路」建設成果正在逐步顯現。

楊慶蔚表示，在我國經濟進入新常態形勢下，投資將在穩增長調結構中發揮重要作用。開展國家優質投資項目推介表彰活動，對於增強企業的可持續發展意識，樹立新的投資價值理念，加強投資決策的科學化、民主化，推動企業自主創新，促進企業投資管理水平的提高，具有重要作用。

這一活動自２００６年開展，每兩年舉辦一次。