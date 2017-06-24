新三板本周成交金額近50億元北京新浪網 (2017-06-24 17:20)
新華社北京６月２４日電（記者 郭宇靖）本周（６月１９日－２３日），全國中小企業股份轉讓系統（新三板）新增１７家掛牌公司，成交金額達４９．５２億元，較上周增長７．３１％。
截至６月２３日，新三板掛牌公司總數達到１１３１２家，掛牌公司總股本達到６６２６．６１億股，其中無限售股本為３０１６．１４億股。掛牌公司總市值達到４８６２７．２６億元。
此外，掛牌公司今年累計發行股票金額達５６５．６２億元，共１３８５家公司完成了股票發行融資。
本周新三板掛牌公司中成交金額最大的為蓋婭互娛，成交金額達４．５６億元，其餘還有４家公司成交金額超過億元。
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