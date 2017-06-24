重慶企業斥資1.1億美元收購美國一民用汽車工廠北京新浪網 (2017-06-24 17:20)
新華社重慶６月２４日電（記者 韓振、何宗渝）記者從重慶市經信委獲悉，日前重慶企業小康股份全資子公司金康新能源汽車在美國的業務實施主體ＳＦ Ｍｏｔｏｒｓ斥資１．１億美元收購美國頂級民用汽車工廠，該被收購工廠曾連續多年生產民用悍馬Ｈ２車型和賓士Ｒ系列車型等知名品牌車型。
據了解，此次收購包括美國頂級的汽車解決方案集成供應商ＡＭＧ公司的民用汽車工廠，以及與ＡＭＧ民用汽車工廠相關的土地、廠房、工廠設備和配套設施等，交易價格為１．１億美元。此外，ＳＦ Ｍｏｔｏｒｓ還將額外投入整改資金對ＡＭＧ民用汽車工廠生產設備及工藝進行全新改造升級，用於生產其正在研發的高端電動車型。
ＡＭＧ公司成立於１９０３年，專注於為全球汽車客戶提供車輛設計、生產和支持，曾連續多年生產民用悍馬Ｈ２車型和賓士Ｒ系列車型等知名品牌車型，有豐富經驗的管理團隊和熟練的產業工人；而ＳＦ Ｍｏｔｏｒｓ是一家致力於研發、製造、銷售電動智能汽車的高科技汽車企業，在美國矽谷設立總部和研發中心。
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