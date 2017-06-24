新華社柏林６月２４日電 題：溫和敦厚 中國熊貓

新華社記者 張遠

２４日，４歲雌性大熊貓「夢夢」和７歲雄性大熊貓「嬌慶」遠赴德國，開始他鄉新生活，也開啟了一段新的中德友誼之旅。

這不是德國歷史上第一次從中國收到大熊貓這份「國禮」。１９８０年，時任聯邦德國總理赫爾穆特·施密特訪華，中方向德方贈送「寶寶」和「天天」兩隻大熊貓。當年這對熊貓抵達柏林動物園時，受到「紅毯」迎接的尊貴禮遇，園方專門從法國進口新鮮竹子餵食它們。

作為友誼的象徵，大熊貓旅居德國，也見證著中德關係日趨緊密的歷程。時至今日，中國已超過美國成為德國第一大貿易夥伴，連續３年成為德國最大投資國。有德國媒體評論說，大熊貓的到來傳遞出兩國「互信、互惠與堅實的夥伴關係」這一信號。

不僅在德國，大熊貓還見證了中國與許多國家交往的珍貴歷史。

據史料記載，早在公元６８５年的唐代，中國政府就曾將大熊貓贈予他國。１９３８年，大熊貓就遠赴英國，與英國人民相伴６載，共同經歷了二戰硝煙。

新中國成立后，於１９５７年送出了第一隻熊貓，這一年大熊貓「平平」被送往蘇聯。１９７２年，中美關係轉圜，時任美國總統理查德·尼克鬆對中國進行歷史性訪問，中方向美方贈送了大熊貓「興興」和「玲玲」。

中國視大熊貓為國寶，贈送或者租借大熊貓，表現出的是中國政府和人民加強同這些國家發展友好的善意。回顧過往，「熊貓國禮」從最初的外交示好，到現在世界各國珍視的「繡球」，也體現出中國國力的上升與影響力的不斷提高。

大熊貓漂洋過海遠赴他鄉，同時傳遞著和平與友善的中國文化精神。

強大的生命力是大熊貓所啟示的另一種精神力量。迄今所發現的最古老大熊貓成員始熊貓的化石，其地質年代約為８００萬年前中新世晚期。在長期的自然選擇中，和它們同時代的很多動物都已滅絕，但大熊貓存活到了今天。

在世界各國人民眼中，大熊貓溫和敦厚，帶著東方文化獨特的氣質，逐漸成為中國的一張獨特名片，也成為中外情感共融的民心紐帶。大熊貓所到之處，不分國籍，無論老幼，總是毫無例外地觸碰到了各國民眾心底的愛意。

這也正是各國人民情感相似、心靈相通之處。心相通則民相親，溫和敦厚的大熊貓，將帶著中國人民的善意，繼續作為友誼使者，播撒和平友誼的種子。