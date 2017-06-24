調查顯示：北京5項整治行動受居民好評北京新浪網 (2017-06-24 17:20)
新華社北京6月24日電（記者 郭宇靖、任峰）國家統計局北京調查總隊於近期開展了「疏解整治促提升」專項行動實施效果民意調查，抽取部分常住居民對與日常生活息息相關的5項整治行動進行評價。結果顯示專項行動的支持率高，工作受到好評。
上述5項整治行動分別是整治佔道經營、整治無證無照經營、整治「開牆打洞」、拆除違法建設和整治群租房。從調查結果來看，「專項行動」整體支持率較高，5項行動的支持率均近百，分別為98．7％、99％、97．5％、99％和97．7％。其中，除整治「開牆打洞」外，對其餘4項行動表示「非常支持」的被訪者比例均超8成。
從疏解整治行動開展以來工作力度和進展來看，調查顯示有72．9％的被訪者認為整治地周邊疏解整治工作力度大，80％的被訪者認為進展明顯。其中，整治「開牆打洞」工作力度和進展所獲評價最高，認為其工作力度大的被訪者比例為78．2％，認為進展明顯的為84．1％。
從疏解整治行動成效受居民認可程度來看，調查中有81．7％、84．7％和62％的被訪者認為疏解整治行動開展以後，整治地周邊的居住環境、治安狀況和購物環境得到了改善。被訪者對整治地周邊的居住環境、治安狀況和購物環境滿意率分別為92．4％、96．9％和74．7％。
對於更好的開展疏解整治行動，提升生活居住品質，被訪者提出了四方面期盼，包括期盼大力加強後期監管，杜絕死灰復燃現象；繼續加強宣傳引導，廣泛贏得理解支持；著力改善購物環境，完善商品服務配套；重視後期規劃管理，維護良好市容市貌。
此次調查範圍涉及北京市16個區，調查對象為在北京市100個典型疏解整治地點周邊長期居住或工作的居民，樣本總量為1000個。
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